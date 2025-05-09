Formula 1 zekâsı futbola ne yapar? (1)

09 Mayıs 2025 Cuma

Birbiriyle hiç ilgisi olmayan iki farklı spor arasında performansa yönelik bir işbirliği olursa nasıl sonuç çıkabilir? Aslında iki farklı şey arasında ortak hedefe yönelik yaratılabilecek sinerji, toplam faydayı beklenenden fazla maksimize edebilir. Bunu yazmamın sebebi F1 mühendisi Michael Sansoni’nin Manchester United’da işe başlayacak olması. Daha doğrusu Sir Alex Ferguson’dan bu yana sportif kuraklık çeken Manchester United’ın başarısızlık dizisinden kurtulabilme arayışları olarak da nitelendirilebilir, bir F1 mühendisinin kulüpte istihdam edilmesi. Bizim futbol kulüplerinde görmediğimiz bir arayış çabası aslında bu.

Manchester United’ın ortaklarından Sir Jim Ratcliffe’in Mercedes F1 mühendisi Sansoni’yi işe alma yönündeki cesur hamlesi, Old Trafford’da veri odaklı bir devrimin habercisi olacak gibi görünüyor.

Manchester United son beş yıldır oyuncu transferine göz kamaştırıcı yatırımlar yapmasına karşın kulüp beklenen performansı ortaya koyamadı.

Kırmızı Şimşeklerin aksine Brighton ve Brentford gibi Premier Lig’in vasat kulüpleri bile yaptıkları stratejik planlama ve akıllıca hamlelerle taraftarlarının beklentileri üzerinde bir performansa ulaştı. Ratcliffe bu kulüplerdeki olumlu performansın farkında ve bunu United’da hissettirmek için kolları sıvamış durumda. Bu kapsamda Jim Ratcliffe, kulübün sahadaki başarısızlığının önüne geçebilmek için sıradışı bir işe imza atarak, Old Trafford’da bir veri devrimine öncülük edebilmek için Mercedes-AMG Petronas Formula One Team’den deneyimli bir performans simülasyon mühendisi olan Sansoni’yi kulüp bünyesine kattı. Bu hamleyle United ilk kez tarihinde bir simülasyon mühendisiyle veri kaynaklı değişimi ve dönüşümü başlatıyor.

Ratcliffe’in yakından takip ettiği Mercedes F1 ve bu işin arka planındaki üstün nitelikli simülasyon mühendisi Sansoni, sahip olduğu yetkinlik ve öngörülerle Manchester United’a önemli katkı sağlayabilir; doğrudan kulübün analitik yapısının geliştirilmesine onun becerileri aktarılabilir.

Formula 1’den futbola bu transfer hareketi alışılmadık bir hamle olarak görünebilir. Ancak performans optimizasyonunun temel prensipleri sporun her alanında aynı şekilde çalışıyor. Önemli olan mevcut verilerin optimizasyona yönelik kullanımında optimizasyon telemetri verilerinin tutarlı bir şekilde yorumlanıp analiz edilebilmesi. Çünkü F1’de milisaniyeler zaferi belirleyebilir. Futbolda ise marjinal kazanımlar bir takımı vasatlıktan şampiyonluk yarışına taşıyabilir.