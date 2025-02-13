Transfere para çok!

13 Şubat 2025 Perşembe

Ara dönem transferlerinde futbol kulüpleri astronomik paralar ödemeye devam etti. Dünya ekonomisi genel olarak resesyondayken, kulüpler adeta krize meydan okuyor. Küresel ekonomi 2024’e enflasyon sorununun büyük ölçüde aşılacağı ve ekonomilerin genel olarak resesyondan kurtulacağı beklentisiyle başlamıştı. Ne var ki yıl sona ererken enflasyonun tahmin edilenden daha kalıcı olduğu belirginleşti. Ekonomiler tam olarak resesyondan çıkamadı. Sadece ABD güçlü büyüme yaşarken diğer gelişmiş ekonomilerin çoğu bunu yaşayamadı. Dahası yıl sona ererken birçok ekonomi para birimi değer kaybı yaşadı. Küresel ekonomi böyle bir konjonktürde yoluna devam ederken; futbol, transfer harcamalarında 2024-25 sezonunda da büyüyüp rekorlar kırdı. Futbolun 2020’den 2024’e transfere harcadığı para tutarı yüzde 51 artıp 8.6 milyar dolara ulaştı.

Liglerin çoğunda ocak ayı ara transfer dönemidir. 1 Ocak-4 Şubat arası transferlerinde profesyonel futbol kulüpleri toplam 5 bin 683 oyuncu için 2 milyar 35 milyon dolar harcadı. Bu dönemde transfer olan oyuncu sayısı ilk kez 5 bin sınırını aşıp 2024 Ocak ara transfer dönemine göre yüzde 19.1 artışla 5 bin 863’e ulaştı. FIFA’nın küresel transfer raporuna göre, profesyonel erkek futbolundaki bu tutar uluslararası transferde en yüksek 2. bonservis harcaması. Uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması rekoru 2023’te 9.66 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

İngiliz kulüpleri ara transfer döneminde toplam 190 oyuncunun transferine 622 milyon dolar harcadı. İngilizleri 137 oyuncuya toplam 296 milyon dolar ödeyen Almanya takip ediyor. Toplam 129 oyuncuya 224 milyon dolar ödeyen İtalya üçüncü sırada. Fransa ise 122 oyuncuya 210 milyon dolar ödeyip bu dönemi 4. tamamladı. İspanya, federasyonun sıkı mali yaptırımları nedeniyle bu transfer döneminde sıralama dışında kaldı. Öyle ki, İspanyol Ligi La Liga kış transfer döneminde sadece 30 milyon Avro harcama kaydetti. İspanyol liginin harcamaları, İngiliz Championship (95 milyon dolar), Brezilya Ligi (76.3 milyon dolar), Türkiye Süper Ligi (73.6 milyon Dolar), Portekiz Primeira Liga (53 milyon dolar), Belçika Pro Ligi (48.5 milyon dolar) ve Rusya Premier Ligi (37 milyon dolar) tarafından yapılan harcamaların bile gerisinde kaldı.