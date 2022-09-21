Bu dünyadan bir Haluk Pekşen geçti... 

21 Eylül 2022 Çarşamba

En son Ankara’ya nakledildiğinde konuşamıyordu...

Eline kalemi alıp not kâğıdına “Artık final mi?” diye yazarak doktoruna uzattı...

Yanlış teşhis ve tedavi sürecinde bedeni büyük mücadele vermiş, yaşaması mucizelere kalmıştı...

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Bodrum’da rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Av. Haluk Pekşen’in vücudunda enfeksiyona neden olan sorun, günlerce anlaşılamadı. Yuttuğu bir balık kılçığı yemek borusunda 1 cm delik açmış, kalp hizasındaki delikten akan sıvılar enfeksiyona neden olmuştu.

Babası gibi hukukçu olan kızı Ezgi Pekşen’in sözleri boğazımızda bir yumru gibi; “Bir endoskopi yapılsaydı babam hayatta olacaktı...”

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Haluk Pekşen, bana ağabey kadar yakındı.

Büyük bir yurtsever, Aydınlanmanın öncü isimlerinden, Atatürk Türkiyesi’nin yılmaz savunucularından biriydi.

61. yaşına hastanede yoğun bakımda girdi. Türkiye için, Türk siyaseti için yeri doldurulamayacak bir değerdi... En verimli döneminde çok erken aramızdan ayrıldı.

Pazar günü toprağa verdiğimizde onun yaşamını kaybettiği duygusuna alışamamıştık. Tüm dostlarından bir parçayı beraberinde götürdü Haluk Pekşen...

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Balyoz ve Ergenekon davalarında FETÖ korkusu ile birçok hukukçu masa altına saklanırken, uzmanlık alanı ceza hukuku olmadığı halde tutuklu askerlerin davasını üstlenmişti. Büyük bir mücadele verdi ve Balyoz’u çökerten delilleri ortaya çıkardı.

Türkiye’de sivil havacılığın kuruluşunda rol alan, birçok yasanın çıkmasında görev yapan, denizcilikten savunma sanayisine çok yönlü uzmanlıkları bulunan, uluslararası camiada görüşlerine yer verilen, Trabzon’dan milletvekili olduğu dönemlerde yolsuzlukların üzerine cesurca giden, tertemiz, lekesiz, bagajsız siyasetin yüz akı isimlerinden biri oldu...

Doğru bildiğini söylemekten geri durmadı. Büyük yaşadı Haluk Pekşen, ideallerinden, ilkelerinden ve hedeflerinden hiç geri adım atmadı.

Memleketin sorunları ve çözümleri üzerine sayısız sohbetimiz oldu. Hep anlatacak konuları, paylaşacağı bilgileri, projeleri vardı... Çok iyi bir partiliydi. CHP’yi evi, yuvası gibi görüyor, sahipleniyordu. Yakınlarının, siyaset arkadaşlarının yaşamlarına nüfuz eden enerji ile doluydu ve bu nedenle onun yokluğu dostlarında “yarım kalmışlık” duygusuna neden oldu.

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TBMM’deki cenaze törenine İstanbul programını keserek yetişen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, Rukiye Pekşen ve kızları Ezgi ile Öykü’nün yanında yer aldı. Öykü, babasına son vedasında ayakta duramayacak kadar kötüydü. Hıçkırıklarla ağlarken Kılıçdaroğlu, Öykü’nün elini sıkıca tuttu.

Yazı öncesinde Pekşen’in sevgili ailesi ile konuştum... Özellikle söz etmemi rica ettiler. Hastane sürecinde ziyaret edip arayan, en zor günde yanlarında olan Kılıçdaroğlu’na vefalı yaklaşımı için teşekkür ettiler.

Kılıçdaroğlu’nun, parti içi muhalefetin önemli isimlerinden Pekşen’in cenazesine katılması ve gösterdiği yakın ilgi ailesine güç vermişti.

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Bu dünyadan bir Haluk Pekşen geçti...

Haksızlıklara karşı Karadeniz’di...

Doğduğu topraklar gibi iddialı, yürekli, mertti...