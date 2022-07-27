Kılıçdaroğlu yandaşların kimyasını bozdu...

27 Temmuz 2022 Çarşamba

Açlık çeken emeklilere iki bayram ikramiyesi veriliyor.

CHP lideri gündeme getirmiş, iktidar yapmak zorunda kalmıştı.

***

AKP, üniversite mezunu işsiz gençlerden kullandıkları krediyi fahiş faizi ile geri istiyordu...

Kılıçdaroğlu, “Gençler ödemeyin, biz iktidara gelince faizleri sileceğiz” dedi. AKP kredi zulmünden çark etti.

***

Taşeron işçilerin kadroya alınması, asgari ücrete yapılan zamlar, muhalefetin sert eleştirileri ve çözüm önerilerinin ardından geldi...

Ve pazartesi akşamı Kemal Kılıçdaroğlu yine somut bir öneri ile gündemi belirledi...

Lüks araçlar dışındaki her türlü otomobile ÖTV indirimi getireceklerini söyledi...

***

Türkiye’de otomobil ve ev sahibi olmak ışık yılı kadar uzak vatandaşa...

Kılıçdaroğlu’nun, ilk kez otomobil sahibi olacak gençlerden vergi almayacağız demesi, ÖTV’nin yüzde 75’ini kaldıracağız açıklaması toplumun kılcal damarlarında anında hissedildi.

***

Yandaş medyada yorumcular ve sözde gazeteciler, halka dokunan bu öneriyi çürütmek için yarışa soyundular...

“Benim araba alacak param yok” dedi biri… Bir başkası, -uzmanlar aksini söylediği halde- “otomobil satışları baltalandı” dedi.

Ekrana yazdıkları “sektöre manüplasyon” başlığı ise kimyalarının nasıl bozulduğunu gösteriyordu.

Daha trajikomik yorumlar yapıldı... “Milletin cebinde ekmek parası yok, nasıl araba alacak” diye söyleniyordu bir yandaş...

Yani, desteklediği iktidarın halkı ekmek alamayacak hale getirdiğini de itiraf ediyordu...

***

Kemal Kılıçdaroğlu somut vaatlerde bulundukça, seçmenin gözündeki bulanık resim netleşiyor...

“Optik ayarı” diyorum ben buna...

Halk sorunları biliyor, her alanda cehennemi yaşıyor...

Muhalefet sadece çözüm anlatmalı... Somut sorunlara, somut çözümler...

GÖÇ DEĞİL İSTİLA...

Gaziantep, Nizip/Belkis Merkez Mahallesi - 210 Türk, 1084 Suriyeli (yüzde 83.7)

Gaziantep, Karkamış/Gürçay Mahallesi - 147 Türk, 557 Suriyeli ( yüzde 79.12) Adana, Yüreğir Pekmezli Mahallesi - 196 Türk, 1326 Suriyeli

Antalya - Alanya, Kargıcak Mahallesi 3095 Türk, 2726 Suriyeli

Antalya - Konyaaltı, Hurma Mahallesi 20 bin 728 Türk, 10 bin 940 Suriyeli (yüzde 34.55)

Hatay - Antakya , Apaydın Mahallesi 1626 Türk, 2353 Suriyeli

Hatay- Altınözü, Boynuyoğun Mahallesi 1940 Türk, 3308 Suriyeli (yüzde 63.03) Liste uzayıp gidiyor...

Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir işgal yaşanmamıştır.

Hiçbir bağımsız devlet, topraklarında kontrolsüz milyonlarca insanı barındıramaz. Hiçbir ekonomi bu büyüklükteki bir yükü kaldıramaz.

***

Göç sorunu ile yakından ilgilenen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy ile konuştum.

“Kendi mahkemelerini kurdular” diyor...

“Kendi sitelerini oluşturdular” diyor...

Sadece kendilerine ait mahalleler var... Kendi çeteleri var...

Kendi marketleri, okulları, din adamları, eğitmenleri, eczaneleri... Hiçbir şey yasal kayıt altında değil...

Öyle ki sınırdan girerken hangi ismi uygun görüyorlarsa Türk makamlara onu yazdırıyor ve kimlik alıyorlar!

Yani gelenlerin gerçekte kim olduğunu da bilmiyoruz.

Kabile devletlerinde bile izin verilmez...

Gerçek adını, işini, yaşını, geçmişini bilmediğimiz milyonlarla birlikte yaşıyoruz.

***

Görgüsüz, zengin “işgalciler” ucuz Türkiye’nin sefasını sürüyorlar...

Yoksul olanlara ise Türk halkı bakıyor... Hiçbir hizmete ücret ödemedikleri için, Türk vatandaşı yoksul insanlar, ilaçlarını göçmenlerin ilaç listelerine yazdırarak temin ediyor...

İki türlü işgal var yani... Varlıklı olanlar Karadeniz’den Ege’ye cennet kıyıların keyfini çıkarırken yoksulları ise Doğu, Güneydoğu başta olmak üzere “bedava” hayatı yaşıyorlar...

Sadece sınırımızda değil... Sınır ötesinde de bu insanlara büyük kaynak aktarıyoruz. Geçen hafta CHP’li Erdoğan Toprak açıkladı: “İdlib’e bedava elektrik veriyoruz. Dinci terör örgütü ise faturasını kesip parasını alıyor!”

***

Sosyal medyada gençlerin paylaşımlarını takip edip suç uyduran ve oradan da evlerine baskın yapan iktidar sahipleri bu istilayı görmüyor olamaz...

Demek ki; AKP bu yıkım projesinin müteahhitliğini yapıyor...

İktidarın gözetiminde ülkemiz istila ediliyor...

CHP, hatta 6’lı masanın bu büyük sorunda da optik ayarı yapması gerekiyor.

Felaket ortada, 6’lı masa ne diyor?