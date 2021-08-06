Manşetlere bakıp sorumluyu bulun...

06 Ağustos 2021 Cuma

2019 yılı…

Manşetleri, haberleri okuyun… Sanki bugün yazılmışlar gibi…

Türk Hava Kurumu uçaklarının devre dışı bırakıldığını Türkiye, Cumhuriyet’ten öğrendi…

Yangın söndürme işinde ihtiyaç duyulan hava filosunu temin işinin, asıl işi mimarlık olan özel bir şirkete verildiğini Türkiye, Cumhuriyet’ten öğrendi.

Bakanın “pahalı” dediği THK uçaklarının pahalı olmadığını,

Bakanın “hurda” dediği uçakların hurda olmadığını,

Uçak olmadan yangınların sönmeyeceğini,

THK uçaklarına ve deneyimli pilotlarına o yıl da sonraki yıllarda da ihtiyaç olacağını,

İnattan ve yalandan vazgeçilmesi gerektiğini…

Bugün konuşulan ve eleştirilen tüm skandalları, ihmalleri kamuoyu Cumhuriyet’ten öğrendi…

Öyle ki, haber selimiz Sedat Simavi ödülüne değer görüldü. Her cümlesi belgeli, her satırı araştırmacı gazetecilik eseriydi.

Peki ne oldu? Onca uyarıya kulaklarını tıkayanlar şimdi bahanelerin ardına saklanıyor ve CHP’li belediyeleri, yardım isteyenleri ve gazetecileri soruşturuyor!

Orman Bakanlığı en son benim adımı vererek yazdığım haberleri “yalanladı”. Sözde yalanladıkları her başlığa yine belgeli yanıtlar verdim.

Yandaş basın bakanlığın açıklamasına yer verdi tabii ama benim yanıtlarımı görmezden geldi.

Bunun adı tam anlamı ile çürümedir.

Bölgede yayın yapan haberciler, milletvekilleri belediye başkanları, STK’ler ve başta yangınla mücadele eden tüm ekipler ilk günden bu yana “uçak” diye yalvarıyorlar.

Bu haberlerin gereği yapılsaydı gökyüzü yangın söndürme uçakları ile dolardı. Bunca şehit verilmez, bunca canımız, ormanımız yanmazdı…

Bu kadar açık…

İktidar sorumluyu buldu:

CHP’li belediyeler, yardım isteyenler ve gazeteciler. Ormanlarımız ceylanı, kaplumbağası, kuşu, keçisi, yılanı ile cayır cayır yandı, yanıyor…

Sekiz canımızı kaybettik...

Dünyanın çam balı üretiminin yüzde 90’ını yapan arılar, yuvaları ile alevler içinde kaldı, birçoğu küllerin arasında konacak yer arıyor.

Köylerde hayaller, hatıralar, umutlar yandı…

Hükümet yangın hariç herşeye hazırlıklıymış; vapurlarda tıraş bıçağı yanında arka cebinden çakmak, yan cebinden saç tarağı, limon sıkacağı çıkaran işportacılar gibi…

Tak diye, TOKİ evleri yapacağız, 200 bin TL, sudan ucuz dediler. Öyle ki “Keşke evimiz yansa da bu evlere sahip olsaydık” diye hayıflanacaktı köylüler!

Sonra her yangında “Yok hayvanlar ölmüş falan! Yani yanacaklar tabii…” dediler.

Tek adam, defin için emir vermiş…

Hepsi gömülecek ve yerlerine büyükbaş, koyun, “beyaz et” verilecekmiş…

Aynen böyle söyledi AKP Genel Başkanı… Anneannemin ineklerini hatırladım, hepsinin adı vardı, her birini ayrı sever, yazmalarla, boncuklarla süslerdi…

Paçalı tavukları “beyaz et” diye kovalamazdık… Bir yangında canlı canlı yanabileceklerini aklımızdan bile geçiremezdik…

Ormana Bakan Pakdemirli, “Ormanlarımızda çakmak çakılsa haberimiz olur” demiş… Ne büyük laf… Demek ki cayır cayır yandığında haberiniz olmuyormuş…

Ne zaman soruşturma açılacak diye bekledim…

Tabii ki yangında önlem almayan sorumlulara değil, bu sorumsuzluğu eleştirenlere, duyuranlara…

Hükümet her skandalda kendi sorumluluğunu örtmek için saldırıya geçiyor. Bunu biliyoruz artık…

Yine öyle oldu…

Neymiş, yangın haberlerini veren medya “sorumlu” davranmıyormuş, RTÜK “sorumsuz” medyaya uyarı mektubu yolladı.

Neymiş, orman yangınlarından Ce Ha Pe li belediyeler sorumluymuş. Tabii onların da yanına kalmayacakmış.

Neymiş, ormanlar yanıyor, hükümet çaresizce izliyorken “yardım edin” diye çağrıda bulunanlar devletin itibarını düşürmüş…

Yardım çağrısında bulunanlara soruşturma jet hızı ile açıldı.

Ancak esas sorumlular, pişkin pişkin televizyonlarda boy göstermeye devam ediyor.

İtibar erezyonu ve kötü yönetim ve sorumsuzluğun resmidir AKP…