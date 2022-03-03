Yaşasın tüm cadılar! Duygu Asena’dan Uçan Süpürge’ye!

03 Mart 2022 Perşembe

Savaş, tehdit, baskı ve korku fırtınaları arasında, bilinmezlik labirentlerine gire çıka mart ayı geldi çattı. 8 Mart nedeniyle yine bol bol kadına ilişkin sözler verilecek, “miş gibi yapılacak” vb... Bizler de mücadeleye devam edeceğiz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, İstanbul Sözleşmesi için, yasaklara, baskıya ve karşıdevrime rağmen laiklikte ısrarcı olduğumuz için, devrim ilkelerinden vazgeçmediğimiz için mücadeleyi sürdüreceğiz.

Türkçenin kadın haklarına en duyarlı kalemlerinden, ülkemizdeki kadın hareketinin öncülerinden olan sevgili Duygu Asena adına her yıl PEN Yazarlar Derneği olarak, bir kişiye ya da kuruma PEN Duygu Asena Ödülü’nü veririz. 2022 PEN Duygu Asena Ödülü’nü bu yıl; duruşuyla, gerçekleştirdikleriyle, birçok kadına yol açan, örnek oluşturan bir sivil toplum kuruluşuna, Uçan Süpürge’ye verdiğimizi daha önce açıkladık. Ama nedenlerini pek kimse bilmiyor.

FESTİVAL DEYİP GEÇMEYİN

Halime Güner tarafından kurulan Uçan Süpürge, birçokları tarafından Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’yle tanınıyor. Ülkemizde kadınlar için, kadınlar tarafından kurulmuş ilk film festivali.

Bu festival, sinemadaki kadın emeğini görünür kıldı. Kadın bakış açısı içeren filmleri aktardı. Kadın yönetmenlere pozitif ayrımcılık yaptı. Direniş için bir platform, özgürleşme için bir araç oldu. Feminist sanatla, filmlerle eşitlik mücadelesini sürdürdü. Kadın tarihinde iletişim ve dayanışma kanalları kurdu. Sonuçta erkek egemen bir alanda azimle ve cesaretle yola devam etti. Ve uluslararası sinema dünyasında çok önemli bir yer edindiler.

Doğrusu şu ki, uçan süpürgelerine binip tepemizde dolaşan bu “büyücü kadınlar” bir film festivalinden çok daha fazlasını gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeyi de sürdürüyor.

FESTİVALDEN ÖTE

Uçan Süpürge, kısa sürede bir festival olayı olmanın ötesine geçti. Kadın örgütleri arasındaki iletişimi güçlendirmek adına yaptığı önemli çalışmalar arasında ilk aklıma gelenler şöyle: “Uçan Haber” dergisini çıkarmak, yerel ve ulusal radyo televizyon programları yapmak, “Yerel Kadın Muhabirler Ağı”nı hayata geçirmek... Bunların yanı sıra kapsamlı bir araştırma sonucu “Türkiye Kadın Örgütleri Rehberi”ni hazırlayıp STK’lere sundular!

Çocuk gelinler, çocuk yaşta ve zorla evlilikler konusunu hem devletin gündemine hem de kadın örgütlerinin çalışma alanına taşıyan onlardı! “Çocuk Gelinlere Hayır” ulusal platformunu bir şemsiye altında toplayan da onlar!

Adalete erişim konusunda “Kader Değil Karar” atölyeleriyle geleceğin hak savunucularını, kanun yapıcılarını cinsiyet eşitliği bilinciyle donattılar.

SANATIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Uçan Süpürge, sanatın iyileştirici gücüne hep inandı, bu gücü hep savundu!

“Elele” projesiyle Güneydoğu’da sanatla gençler arasında diyalog kurmak... E - Eşitlik projesiyle kadın örgütleri arasındaki iletişimi geliştirmek... Türkiye’nin 81 ilinde kadın durumlarını araştırmak, belgelemek... “Bölge toplantılarını” başlatarak iletişimi güçlendirmek... “Köprüler Kuruyoruz”, “İlk Adım”, “Patikalardan Yollara”, “Kavşak”, “Aynı Çatı Altında” gibi projelerle bu ilişkiyi yıllarca sürdürmek, inanın büyük emek isteyen işler!

Günümüzde ekonomik sıkıntılar, korona salgını, iktidar sahiplerinin dünyayla ilişkilerinin kesildiği, yalnızlaştırıldığı, her zamankinden çok sömürüldüğü bir dünyadayız. Bu korku ortamında yoğun iletişimsizlik ve sivil toplum kuruluşlarından uzaklaşma yaşanmakta.

Biz PEN Yazarlar Derneği olarak bütün bunlara karşı duran, mücadelesini azimle, cesaretle sürdüren Halime Güner başkanlığındaki Uçan Süpürge Vakfı’na, PEN Duygu Asena Ödülü’nü vermekten mutluluk duyuyoruz!

Siz siz olun, asla uçan süpürgelerinizden inmeyin ve “cadılığınızı” her daim sürdürün diyoruz.