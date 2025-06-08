AKP’li Numan Kurtulmuş, salı günü yeniden TBMM başkanı seçildi. Kendisinin adını duyunca aklıma gelen ilk olayları sıraladım.

Katıldığı TV programlarında cemaatleri öven, Atatürk’e hakaret eden “Said Nursi hazretleri” diyerek güzelleyen...

2021’de Nakşibendi tarikatına bağlı Kemal Efendi Vakfı’ndan hafızlık eğitimi verilen çocuklar için İstanbul Müftülüğü’nün himayesinde Fatih Camisi’nde düzenlenen “icazet töreni”ne katılan...

Saadet Partisi genel başkanı olduğu sırada Fethullah Gülen cemaatinin siyasileşmesine ve Gülen’in artık bir parti kurması gerektiğine dikkat çekerek Gülen’i Türkiye’ye davet eden...

15 Temmuz 2016’daki FETÖ darbesinden önce “Türkiye’de laiklikle ilgili olan mesele laikliğin ‘laikçilik’ şeklinde uygulanmasıdır” diyen...

2023 seçimlerinden önce, AKP’yi destekleyeceğini açıklayan ve anayasa aykırı bir oluşum olan İsmailağa Cemaati’ni ziyaret eden...

Geçen yıl anayasanın 3. maddesini hedefleyerek “‘devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü’ tabirinin değişmesi gerektiğini” söyleyen...

CHP’li Hasan Öztürkmen’in 3 Mart’ın Laiklik Günü ilan edilmesi için verdiği kanun teklifini, “kaba ve yaralayıcı” ifadeler içerdiği gerekçesiyle iade eden...

Alevi toplumu tarafından lanetlenen ve Alevilerin tarih boyunca uğradığı en büyük ihanetlerden biri olan İdrisi Bitlisi’nin Yavuz Sultan Selim ile girdiği suç ortaklığını öven..

AYM’nin Can Atalay hakkında aldığı kararı TBMM’de okutması gerekirken aylarca okutmayan ve sonunda yasaya aykırı bu durumu düzeltmek için kendi başkan vekilliği sırasında kararı okutan CHP’li Gülizar Biçer Karaca’yı cezalandıran bir siyasal İslamcıdır Kurtulmuş.

CUMHURİYETE '100 YILLIK YIKIM SÜRECİ' DİYEN BULDAN

Sırrı Süreyya Önder’in yerine TBMM başkanvekili seçilen Pervin Buldan kim?

DTP Iğdır milletvekili olduğu sırada 29 Mart 2009 yerel seçimlerinden sonra, “29 Mart seçimlerinde ‘Kürdistan’ sınırlarını belirledik. Bugün bu coğrafyanın ismi Kürdistan coğrafyasıdır” diyen...

“Kürtler statüsünü elde etti artık. Suriye’de elde edilen statü Türkiye’de de Kürt halkının mücadelesiyle elde edilecektir. Kandil’deki dostlarımız, arkadaşlarımız, yoldaşlarımız Türkiye’ye gelip siyaset yapmalıdır. Sayın Karayılan, sayın Bayık, sayın Ronahi Serhat... Bu insanlar dağlarda. Bu insanlar 3. aşamada gelip burada siyaset yapmalıdır” diyerek tek tek PKK yöneticilerinin adlarını saygıyla anan...

“Türkiye’yi uçuruma sürüklenmekten Öcalan kurtarabilir” diyen...

Cumhuriyeti “100 yıllık bir yıkım süreci” olarak değerlendiren ve etnik siyaset yapan DEM milletvekilidir Buldan.

ANAYASAYA YÖNELİK İŞBİRLİĞİ

Her iki isim için de başka olaylar da akla gelebilir ama kim olduklarını görmek için bu kadarı yeterli.

Okuyucularıma aktarmak istediğim bir bilgi de Kurtulmuş yeniden TBMM başkanı seçilirken ortaya çıkan AKPDEM işbirliği ile ilgili. İkinci turda 306 oy alan Kurtulmuş, üçüncü turda 329 oy almış. DEM’in aday gösterdiği, uzun yıllar AKP destekçiliği yapan ve Gülen’i öven, “PYD/YPG terörist örgüt değildir” diyen yetmez ama evetçi Cengiz Çandar’ın ikinci turda 47 olan oy sayısı, üçüncü turda 18’e düşmüş.

TBMM’de Kurtulmuş ile gülerek, el ele fotoğrafları çekilen Cengiz Çandar ve yanındaki DEM’lilerin görüntüsü olanı açıklıyor. Aslında üçüncü turda adayların salt çoğunluk olan 301 oyu geçmesi gerekiyordu. Kurtulmuş, AKP, MHP ve HÜDA PAR oylarıyla zaten seçilirdi ama belli ki DEM, yıllar önce boşandığı AKP ile son turda anayasa hedefiyle yeniden izdivacını ilan etmiş.

29 Ekim’de, Cumhuriyetin 102. yılında Kurtulmuş ile Buldan, “100 yıllık yıkım sürecini” anlatırlar, Said Nursi’ye saygı sunarak laikliğe bir hançer daha saplarlar, emperyalizmin kurduğu Öcalan açılımını “demokrasi” diye pazarlarlar artık!

Gazi Meclis’in kuruluşunun 105. yılında durum budur.