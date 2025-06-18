Ortadoğu’nun jeopolitik dengelerini kökten değiştirecek Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), İsrail’in İran’a saldırısıyla yeni bir aşamaya geçti. Amaç açık: Irak, Suriye, İran ve Türkiye’de oluşturulacak Kürt özerk bölgelerini tek bir siyasi-militer blok altında birleştirmek.

ABD’li yetkililer kamuoyuna ne derse dersin, terör devleti İsrail’in arkasında ABD var. İsrail’in İran’a yönelik saldırısı, üst düzey Devrim Muhafızları komutanlarına, askeri ve güvenlik görevlilerine karşı gerçekleştirilen nokta atışı suikastlar, İran’daki rejimi yıkarak ülkeyi iç karışıklığa sürüklemeyi ve böylelikle istenilen bölünmeyi yaratmayı amaçlıyor.

Bir yandan da İran’ın nükleer silah sahibi olmak için yürüttüğü çalışmaları da gerekçe olarak gösteriyorlar. İsrail, kendisi nükleer silah sahibi olup her ülkeyi bu yolla tehdit etmek ve bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda düzenlemek istiyor. Buna HAYDUTLUK denir!

Netanyahu hükümeti, Filistin’de on binlerce insanı katlederek Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım sürdürüp aynı anda İran’a saldırırken arkasını her zamanki gibi emperyalizme dayıyor. Haydutların arkasında daha büyük haydutlar var!

Amerika’nın yakın dönemde Afganistan, Irak, Lübnan, Yemen ve Suriye’de yaptığı haydutlukları anlatmaya gerek yok. İsrail’in güvenliğini sağlama gerekçesiyle Ortadoğu’yu kana bulamadıkları tek bir gün yok.

KAPİTALİST AÇGÖZLÜLÜĞÜN SİMGESİ TRUMP

Öncelikle bir düşüncemin altını çizeyim: Ben kesinlikle savaş karşıtı bir insanım. Silahlar, bombalar, füzeler, İHA’lar ve nükleer silahlarla yaratılan şiddetten, masum insanların devletleri yönetenlerin kararlarıyla canlarından olmasından, insan türünün yeryüzünü cehenneme çevirmesinden, hayvanlara ve doğaya da bu yüzden büyük bedeller ödetilmesinden nefret ediyorum.

Ne var ki savaş karşıtı olmayan, kandan ve şiddetten beslenen canilerle dolu bu dünya... Ben Gazze’den gelen videolara bakmaya dayanamazken Trump İsrail’in İran’a saldırısını, “en hafif tabirle çok başarılı bir saldırı” olarak nitelendirdi ve “Piyasalar için harika olacak çünkü İran nükleer silaha sahip olmayacak” dedi! “Gazze’deki Filistinliler çevre ülkelere yerleşsin, bölgeyi devralıp Ortadoğu’nun Rivierası olarak yeniden biz inşa edelim” diyenden de bu beklenir. Kapitalist açgözlülüğün ve gaddarlığının simgelerinden biridir Trump!

Tam da bu noktada Atatürk’ün 16 Mart 1923’te söylediği sözleri hatırlamak gerekir: “Savaş zorunlu ve hayati olmalı. Gerçek kanaatim şudur: Ben milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. ‘Öldüreceğiz’ diyenlere karşı ‘Ölmeyeceğiz’ diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayati tehlikeye maruz kalmadıkça, savaş bir cinayettir.”

DİNCİ FAŞİST MOLLA REJİMİNİ Mİ DESTEKLİYORSUNUZ?

Bazıları yukarıdaki soruyu sorabilir. Bana bunu soranın beni hiç tanımadığını ve yazılarımı okumadığını varsayarım. Ama olayları iyi çözümleyemediğini de görürüm.

İran, temel olarak, emperyalizmin desteğini alan İsrail’in bölgeyi yeniden şekillendirecek bir operasyon dizisi nedeniyle saldırı altında. Kuşkusuz emperyalizme karşıyım; İran halkının da içerideki dinci faşist rejimden dış müdahale ile değil, kendisinin vereceği mücadele ile kurtulmasından yanayım.

Amerika’nın ve emperyalizmin işin içinde olduğu hiçbir müdahaleden halklara fayda gelmedi, gelmez. Olsa olsa Suriye’de gördüğümüz gibi eli kanlı teröriste kravat takıp onların emirlerini uygulayacak bir kuklayı iş başına getirirler. Kendi ülkesinde şeriat yasalarını uygulayan o kukla da böylece Siyonist bir terör devletinin başka bir İslam ülkesine saldırısı için hava sahasını kullanmasına izin verir.

Dinci, etnikçi ve mezhepçi faşizm ve onların kuklalarının emperyalizm ile işbirliği sona ermedikçe, Ortadoğu yangın yeri olmaya devam eder. Bu kirli oyunu halkı yanına alarak bozan ve laik ulusal devleti kuran ilk ve tek lider de Atatürk’tü. Bu grupların ona olan nefretinin nedeni de budur.