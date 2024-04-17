Halil Konakcı’nın ağzına sakız olanlar
“Elin gâvuru paralarının üzerine ‘Tanrı’ya güveniriz’ yazıyor, benim ülkemde laiklik anlayışı için kimse Allah adına yemin edemiyor. Hoş, etmeye başladılar. Allah adına yemin etmeyi yasaklayanlar, belediye görevlerine başlarken Kuran’la başladılar. Ulan şaşırdım ha, Kadir Mısıroğlu ne büyük adammış ha!” Bunları söyleyen kişi, Diyanet’e bağlı olarak imamlık yapan Halil Konakcı. Konuşmalarında hilafet çağrısı yapan, kadınları, sanatçıları, Cumhuriyet Devrimi’ni ve Atatürk’ü hedefleyen bu şahıs, YouTube üzerinde videolarını da yayımlayarak geniş bir kitleye ulaşıyor. Dün paylaştığı videoda almış eline 1 doları, üzerinde yazan “In God We Trust” (Tanrı’ya güveniriz) sözüne dayanarak laikliğe saldırıyor.
Kısacık bir videoda dincilik ile emperyalizmi ancak kendisi gibi bir fanatik bir araya getirebilir, “Laiklik dinsizliktir” iddiasında bulunan ve “Mustafa Kemal’le zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin” diyecek kadar nefret saçan Mısıroğlu’nu övgüyle anabilirdi.
Buna şaşırmıyorum ancak Konakcı
gibi açıkça laik Cumhuriyete düşman
olanların, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının ödediği vergilerle
oluşan kamu bütçesinden maaş
almasına karşıyım. Bu kişi, geçen yıl
Hatay’la ilgili sözleri nedeniyle hakkında
soruşturma açıldıktan sonra hâlâ Diyanet
İşleri Başkanlığı’na bağlı çalışıyorsa,
demek ki anayasa ve kanunlara karşı
gelmesine izin veriliyor, korunuyor.
KURAN’A EL BASARAK GÖREVE BAŞLAYANLAR
Bu olayın diğer yanı ise Konakcı’nın bahsettiği, Kuran üzerine el basarak göreve başlayan belediye başkanları! Sanırsınız bunlar AKP’li, Yeniden Refah Partili ya da HÜDA PAR’lı... Oysa sözü edilen siyasetçiler CHP’li! Herhalde o nedenle “bağımsız” medyamızda yine gündeme getirilmiyor bu olaylar...
Birini geçen hafta bu köşede yazmıştım. CHP Manisa Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ikinci dönemine medyanın önünde Kuran’ı öperek başlamıştı. Bu hafta bir CHP’li daha ona katıldı. 2019’da Bolu Belediye başkanı seçildikten sonra Demokrasi Meydanı’ndaki mitingde binlerce kişinin önünde Kuran’a el basarak yemin eden CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez yeni döneminin ilk belediye meclis toplantısında Kuran’a el basarak yemin etti.
Üstelik okuduğu yemin metnini şu sözlerle bitirdi: “Kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmadan ve onun devrimlerine sahip çıkarak Bolu’yu objektif bir şekilde yöneteceğime; Allah’ım, namusum, vicdanım üzerine büyük Türk milletinin ve Bolu halkının önünde yemin ederim.”
Ve böylece o devrimlerin en
önemlilerinden birini, laikliği
çiğneyerek ve Atatürk’ü de bu
yaptığına alet ederek görevine
başlamış oldu. Kuran üzerine yemin
ediyorsa, farklı bir inancı olan ya da
inançsız olan Boluluları yok mu sayıyor
diye sormak gerekir?
SİYASETTEKİ DİNCİLEŞME VE DEVRİME İHANET
Bir kamu görevlisi, görevini yaparken herkese eşit uzaklıkta durmak zorundadır. Özel hayatında istediği ibadeti yapabilir ama bunu kamu görevlisi sıfatıyla, makamına taşıyamaz ve dini inancını medyanın önünde siyasette şov aracı yapamaz.
Kamusal alanda bir din ya da mezhebi öne çıkarmak, laik devlet ilkesine aykırıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bir din devleti değildir!
Laikliği anayasadaki devletin ilkeleri arasına yerleştiren sosyal demokrat bir partiye üye olanlar, böyle davranarak ancak Halil Konakcı gibi gericilerin ağzına sakız olur. Kuşkusuz Cumhuriyet düşmanı Kadir Mısıroğlu yaşasa, o da bu görüntüleri izleyip keyif alırdı.
Vah ki ne vah!
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