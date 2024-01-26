Nefret yayan politikacı sorunu var!

26 Ocak 2024 Cuma

Seçime doğru Türkiye’de toplum öylesine şirazesinden çıktı ki bir parti sokak köpeklerini hedef göstererek kampanya düzenleyebiliyor!

Bu kampanya için yayımladıkları videoda önce bir kadın görünüyor, “Ahlak yoksa...” diyor, cümleyi küçük bir kız çocuğu tamamlıyor: “Başıboş köpekler vardır.”

Ardından otoriter bir erkek sesi, “Sokaklarımızı güvenli tutacağız, çocuklarımızı yaşatacağız. Ahlaklı belediyecilik dirayettir!” diyerek devreye giriyor.

Yeniden Refah Partisi, sokak köpeklerine karşı nefret duygularını yükseltmek için çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Sonunda on altı saniyelik kampanya videosunu ve Fatih Erbakanlı görselleri tüm sosyal medyada yayarak bu konuyu iyice tehlikeli bir yola soktu.

AHLAKSIZLIK ARAYAN TECAVÜZCÜLERE BAKSIN!

Sokak köpekleri ile ahlaksızlık arasında nasıl bir ilişki kurdular anlamak olanaksız ama ahlaksızlık arıyorlarsa bakılacak başka yerler var.

Örneğin hayvanlara işkence uygulayanlara ve tecavüz edenlere bakılsın!

Tecavüzcüleri para cezası verip serbest bırakanlara bakılsın!

Yeri gelmişken bu konuda önemli bir olayı tekrar hatırlatayım: TBMM’de hayvanlara karşı işlenen şiddet suçlarının TCK kapsamına alınması ile ilgili düzenleme yapılırken, tecavüz suçlarına ertelemesiz ve yatarı olan ceza verilmesini istediğimizi dile getirdiğimde AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Hiçbir ceza şiddeti önlemez!” diye karşılık vermişti.

Sonuç olarak, hayvana tecavüz suçunu işleyenlere altı aydan üç yıla kadar hapis cezası belirlendiğinden ve Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre bunun yatarı olmadığından ülkenin her yerinde tecavüzcü sapıklar ellerini kollarını sallayarak geziyor!

Daha bu ay köşemde ayrıntılarını yazdığım, Şanlıurfa’da tecavüze uğrayan beş aylık bir sıpa can verdi. Hangi politikacının sesi çıktı?!

İŞİNE GELİNCE KADINI KULLANAN GERİCİLİK...

Ahlaksızlık aranıyorsa...

On sekiz yıldır Hayvanları Koruma Yasası’nın belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmeyerek sorunun büyümesine yol açan belediye yetkilileri hesap versin.

Sokak hayvanları için ayrılan ödenekleri kısırlaştırma, aşılatma gibi hayati önemi olan işlerde kullanmayıp başka yere aktaranlar sorgulansın.

Yıllardır sokak köpeklerini geceleri zulümle toplayıp bir

başka belediyenin sınırlarına atan belediye yönetimleri hakkında gereği yapılsın.

Belediye barınaklarını ölüm kampına çevirenler bunun bedelini ödesin.

Hayvanlara şiddetin en ağırı uygulanıp ahlaksızlığın bin bir türlüsü yapılırken aynaya bakmayanlar, şimdi seçim öncesinde sokak hayvanlarını yok etmek isteyen tarikatlardan oy devşirmek için bu meseleyi köpürtüyor.

14 Mayıs genel seçiminde seçim aracının arkasına iki erkeğin fotoğrafını koyup kadın adayı sadece siluet şeklinde gösteren YRP, şimdi kadınları ve çocukları kullanarak cinsiyetçi, eril ve türcü propagandasına devam ediyor.

Tarikatlar ve cemaatlerle yakın ilişkiler içinde bulunan Büyük Birlik Partisi ise sokak köpeklerini hedef göstermeyi sürdürüyor. Partinin Genel Başkanı Mustafa Destici, 92 yıl önceki koşullarda kuduz hastalığı yayıldığında yayımlanmış bir genelgeye dayanarak sokak köpeklerinin katledilmesini önerecek kadar ileriye gitti. Türkiye’de artık bir Hayvanları Koruma Yasası bulunduğunu, kuduzun ise günümüzde etkin aşılama ile önlenebildiğini bilmemesi olanaklı olmadığına göre herhalde ya iyi niyetli değil ya da ağzından çıkanı kulakları duymuyor!

Bu kadar akla zarar açıklamadan sonra diyeceğim şu ki Türkiye’de nefret yayan politikacı sorunu var!

Bütün bunların sonucunda hayvanlara akıl almaz işkenceler uygulayarak sosyal medyada sergileyen gruplar meydana geldi. Her kim ki soruna akılcı ve etik çözümler önermek yerine nefreti kışkırtıyorsa artan şiddetten de o sorumludur.