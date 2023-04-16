Şeriatçılar TBMM’de güçlenme hazırlığında

16 Nisan 2023 Pazar

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kaldırılsın diyorlar.

Buna neden olarak kullandıkları gerekçeleri şöyle sıralıyorlar:

“Sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması”...

“Süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi”...

“Kadının fıtratına uygun çalışması”...

“Evlilik dışı ilişkilerin ve nikâhsız birlikteliklerin suç olması”...

Bununa birlikte karma eğitimin zorunlu olmamasını istiyorlar. Ona gerekçe olarak da “gençlerin inançlı, ahlaklı yetiştirilmesini” gösteriyorlar. Doğrudan şeriat gelsin demekten farkı olmayan bu vaatlere seçim beyannamesinde açıkça yer veren siyasal parti, Cumhur İttifakı’na katılan HÜDA PAR!

“Anadilde eğitim hakkını teminat altına alan yeni bir sivil anayasa” vaadinde bulundukları beyannamede, “başörtüsünün ve tesettürün anayasal güvenceye kavuşturulması” hedefi de yazıyor.

Ayrıca bu partinin programında, “medreselerin zorunlu eğitim programına sokulması” gibi talepler bulunuyor.

ANAYASAYA AYKIRI VAATLER

HÜDA PAR’ın vaat ve talepleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasına ve devrim kanunlarına aykırıdır. Anlaşılıyor ki kendisi de sürekli anayasayı ve devrim kanunlarını çiğneyerek iktidarını sürdüren AKP, gelecek dönemde şeriatçı çıkışları yapacak yeni bir ortak buldu.

“Laiklik karşıtı eylemlerin odağı” olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından tespit edilen AKP, 21 yıldır bu topluma verdiği zarar yetmezmiş gibi şimdi de yanına aldığı ırkçı ve dinci partilerle, tarihin en tehlikeli ittifakını kurdu.

Kadınları ve laikliği seçim pazarlıklarına malzeme eden bu kirli ittifak, Cumhuriyetin 100. yılında, hem etnik köken hem de mezhep üzerine kurulu siyaset ile dini yönetimin planlarını kuruyor ve ülkenin tam olarak ortaçağ karanlığına itilmesine hazırlık yapıyor.

LAİKLİĞE VE KADINLARA BÜYÜK SALDIRI

Geçmişi beton çivisi ve domuz bağıyla işlediği cinayetlerle dolu olan, Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı, İslamcı feminist yazar Konca Kuriş’i katleden Türkiye’deki en vahşi radikal İslamcı Hizbullah’ı “terör örgütü olarak görmeyen” HÜDA PAR’ın Gazi Meclis’te temsil edilme olasılığının bulunması, hem laik Cumhuriyete hem de ülkedeki tüm kadınlara büyük bir saldırıdır.

Çünkü Cumhuriyet Devrimi, bu ülkede tam bağımsızlık için olduğu kadar, kadınların özgürlüğünü ve eşitliğini sağlayan devrimdir!

İşte tam da bu nedenle tehlike çanları bu kez kulakları sağır edecek şekilde çalıyor., devrimin temeli sarsılmak isteniyor.

Parti programı ve seçim beyannamesi ile açıkça anayasaya aykırı bir oluşumun seçime katılması karşısında “yok mu bu devletin bir savcısı!” diyeceğim ama sorumun yanıtını da biliyorum.

İşin en trajik yanı da bu!

Ama şu da var...

“Görmedim, duymadım, söylemedim” diyerek kurtulabileceğiniz bir durum değildir bu. Şimdi susuyor olabilirsiniz ama duymadık diyemezsiniz, bilmiyorduk diyemezsiniz.

Gün gelecek devran dönecek ve herkes bir gün laik Cumhuriyete ve devrim kanunlarına ihanetinin bedelini hukuk devletinin tesis ettiği adalet önünde ödeyecektir.

Bu devrimi yıkamayacaksınız!