Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanabileceği bir gün. Özel hayatınızla alakalı şanslısınız. Ailevi konuları çok fazla takıntı yapıp içerlenmek yerine duygusal zekanızı kullanıp problemlerin kaynağına inebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Operasyon başladı, her yerden siliyorlar!
- Saray'dan 'Oğan' açıklaması
- Vecdet Öz'den flaş 'ATA İttifakı' açıklaması
- ATA İttifakı ortağından 'Kılıçdaroğlu' kararı
- Sinan Oğan'dan yeni açıklama: 'O an geliyor'
- Kılıçdaroğlu ve Oğan arasında gizli zirve
- Sinan Oğan'da eğilim hangi yönde?
- R.T. Erdoğan’ın hal ve gidişi
- Camide skandal: 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın
- AKP'li Hulki Cevizoğlu'na Kadıköy'de protesto!