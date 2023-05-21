Günlük Burç Yorumları: 22 Mayıs Pazartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 21 Mayıs 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Aileniz ve çocuklarınızla alakalı beklentilerinizin istediğiniz yönde karşılanabileceği bir gün. Özel hayatınızla alakalı şanslısınız. Ailevi konuları çok fazla takıntı yapıp içerlenmek yerine duygusal zekanızı kullanıp problemlerin kaynağına inebilirsiniz.