Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Ocak Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Özel hayatınızda sanki uzun zamandır yolunda gitmeyen her şey bugün yoluna giriyor. Duygusal anlamda tatminkar hissediyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü daha fazla açığa çıkartmalı, içinizdeki ilhamı dışa vurmalısınız. Duygularınızı ifade edin, içinize atmayın. Duygularınızı sonuna kadar sağlıklı bir şekilde yaşayın.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Cumhurbaşkanı aday olamaz’ diyen AKP’liler
- AKP'li vekilden ilginç sözler
- Çalışmayı düşünen EYT'liye kötü haber
- ‘Bu adım intihar olur’
- Mardini'nin Survivor'dan ayrılma nedeni belli oldu
- Erdoğan seçim için net tarih verdi
- 'Bana bir şey olursa açılacak iki mektup var'
- Demokrat Parti önündeki polisler çekildi
- ‘Çağlayan’ların işleri büyüyor
- İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi