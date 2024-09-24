Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Eylül Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Sabah saatleri uzun zamandır görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelip hasret gidebilirsiniz. Günün ikinci yarısından itibaren sağlık sorunları gündeme gelebilir. Sağlığınızla alakalı ihmal ettiğiniz konuları gözden geçirin. Şifa çalışmaları veya manevi çalışmalara odaklanmak iyi hissettirecek.
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