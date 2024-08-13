Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Ağustos Çarşamba Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, parasal anlamda destek göreceğiniz bir gün. Bugün manevi konulara yönelebilirsiniz. Hayatınızdaki dağılan enerjiyi toparlamak için uygulanabilir planlamalar yaptığınızda ve küçük de olsa eyleme geçtiğinizde daha huzurlu hissedeceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- Bakan Tekin’in açıklaması büyük tepki çekti
- Saldırıyı da canlı yayınladı!
- Şırnak’ta saldırı
- Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
- Yakın zamanda sevgilisinden ayrılacak olan 4 burç
- 'Tuzu da çürüttünüz!'
- 'İçimde tuttuğum her şey...'
- 'Dinamitle kırılacak kuvvete sahip'