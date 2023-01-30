Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün zihinsel anlamda yorgun hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Yakın çevreniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir; olanı olduğu gibi görmeye çalışın, insanları gözünüzde fazla idealize etmeyin. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Ağzınızdan çıkan kulağınız duysun. Kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun.
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