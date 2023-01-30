Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Salı Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:09

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 15:09

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:



Bugün zihinsel anlamda yorgun hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Yakın çevreniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir; olanı olduğu gibi görmeye çalışın, insanları gözünüzde fazla idealize etmeyin. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Ağzınızdan çıkan kulağınız duysun. Kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun.

