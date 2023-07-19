Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 20 Temmuz Perşembe Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili başaklar. İhmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir. Hayatınız beklediğiniz şekilde ilerlemiyor olabilir ama sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu şu an göremeyebilirsiniz. Akışta kalın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 400 bin yıllık 'dev' keşif!
- Gizli katılımcı dikkat çekti
- Ahmet Kural dünyaevine girdi! İşte düğünden kareler
- Şimdi satış listesinde!
- Sızdırılan video üzerine konuştu
- 'Bunu yapanlardan bir kişiyi sağ bırakırsak...'
- TBMM'den olağanüstü toplantı kararı
- 15 yıllık kiracısını gözünü kırpamadan öldürdü!
- Öztrak'tan 'sızdırılan' video için açıklama
- Prof. Dr. Emre Kongar talihsiz kaza geçirdi