Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, iş hayatınızla alakalı yeni kararlar ve başlangıçlar gündeminizde olabilir. Kendinizi dış dünyaya kapatmak ve çok çalışmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın.
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk adayını ilan etti
- İşte 1 milyon TL'nin aylık getirisi
- Belediyenin afişlerine saldırı!
- İşte Almanya'daki rakiplerimiz!
- 'Onlar terörist'
- Erdoğan'la Herzog aynı karede...
- Seçil Erzan’ın ‘korktuğu’ kişiyi açıkladı
- Önce sattılar sonra savundular!
- 5 yıl önce malları elinde kalıyordu! Sırrı kurusunda...
- CHP lideri Özel tek tek not aldı