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Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 4 Aralık Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 03 Aralık 2023 - 17:13

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Sevgili başaklar, iş hayatınızla alakalı yeni kararlar ve başlangıçlar gündeminizde olabilir. Kendinizi dış dünyaya kapatmak ve çok çalışmak sizi mutsuz ediyor. İnsanlara güvenmeli, sorumlulukları paylaşmalısınız. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek takviyeler alın.




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