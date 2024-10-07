Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Salı Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Ekim 2024 - 16:19

Güncelleme: 07 Ekim 2024 - 16:19

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili başaklar. İhmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir. Hayatınız beklediğiniz şekilde ilerlemiyor olabilir ama sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu şu an göremeyebilirsiniz. Sorunları gözünüzde büyütüyorsunuz. Akışta kalın.



