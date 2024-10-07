Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ekim Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili başaklar. İhmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir. Hayatınız beklediğiniz şekilde ilerlemiyor olabilir ama sizin için neyin iyi neyin kötü olduğunu şu an göremeyebilirsiniz. Sorunları gözünüzde büyütüyorsunuz. Akışta kalın.
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