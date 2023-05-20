Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Parasal konular bugün gündeminizde olabilir. Güven ve huzur arayışı içindesiniz, kendinize zaman ayırmak bugün çok iyi gelecektir. İştahınız artabilir, abartmamaya çalışın. Dış görünüşünüzle alakalı değişiklik yapmak için uygun bir gün.
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