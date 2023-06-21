Günlük Burç Yorumları: 22 Haziran Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 21 Haziran 2023 - 17:30

Güncelleme: 21 Haziran 2023 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Bugün biraz mücadele ile geçebilir sevgili boğalar. Ailevi konularda geçmişten kalan konular gündeme gelebilir. İnatlaşmak sorunlara çözüm olmayacaktır. Fikirlerinizi değiştirmeli, farklı bir açıdan bakmayı öğrenmelisiniz. Bu aralar gereksiz harcamalardan kaçının.