Günlük Burç Yorumları: 16 Ekim Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Ekim 2023 - 16:14

Güncelleme: 15 Ekim 2023 - 16:14

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:

Bugün sağlık konuları gündemde olabilir sevgili ikizler. Düşünmeden karar almayın. Taşınma veya yer değişikliği gibi bir gündeminiz varsa birkaç gün ertelemenizde yarar var. Radikal kararlar için uygun bir gün değil.