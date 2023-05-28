Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi İkizler Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Mayıs 2023 - 17:30

İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu:

Sevdiklerinizle alakalı gerginliklerin yaşanabileceği bir gün sevgili ikizler. Ağzınızdan çıkan kelimelere çok dikkat edin. Çatışmaların önüne geçebilirsiniz fakat sinirlerinize hakim olmanız gerekiyor. Sorumluluk almalı ve ailenize zaman ayırmalısınız.