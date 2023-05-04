Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Mayıs Cuma İkizler Burcu Yorumu
İkizler burcu ve yükselen ikizler burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınız, yaşam alanınızın düzeni veya sağlık konuları gündemde olabilir. Evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgilenmek gerekebilir. Önemli kişilerle görüşmek ve kalıcı olmasını istediğiniz kararlar için uygun bir gün değil. Ertelediğiniz işlerinizi bugün bitirebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Starbucks fiyatlarına dev zam!
- Şehit kanıyla kazanılan seçim
- Erdoğan'ı 'Şimdi doktor dövüyoruz' diye savundu
- Avantaj Gaziantep'in!
- Kıvanç Tatlıtuğ'un başına talih kuşu...
- ‘İllet-işim’ başkanlığı!
- İnce Millet İttifakı'nı destekleme şartını açıkladı
- AKP'li iş insanı isyan etti, zararını açıkladı
- Cumhur'un adayından şoke eden sözler: Tahrikte son nokta
- Cumhur'da 'artı bir gerilimi'