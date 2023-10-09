Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ekim Salı Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Bugün özel hayatınızla alakalı pozitif gelişmelerin olacağı bir gün sevgili koçlar. Varsa çocuklarınız keyifli bir gün geçirebilirsiniz. Enerjiniz yüksek. Cesaret gerektiren konularda bugün adım atabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması!
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt
- Bakanlıktan çıkan öğretmen katili
- Artık egzama kabus olmayacak...
- Zekası Einstein ile yarışan 5 burç!