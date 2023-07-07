Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Koç Burcu Yorumu
Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:
Sevgili koçlar, biraz iç dünyanıza çekilip bundan sonrası için ne istediğinize karar vermenizde yarar var. Savrulmak istemiyorsanız ayaklarınızın yere sağlam basması şart. Fazla uykuya ve alkole eğiliminiz artabilir. Gerçeklerden kaçmayın.
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