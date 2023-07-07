Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Koç Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Temmuz 2023 - 17:37

Güncelleme: 07 Temmuz 2023 - 17:37

Koç burcu ve yükselen koç burcu günlük yorumu:

Sevgili koçlar, biraz iç dünyanıza çekilip bundan sonrası için ne istediğinize karar vermenizde yarar var. Savrulmak istemiyorsanız ayaklarınızın yere sağlam basması şart. Fazla uykuya ve alkole eğiliminiz artabilir. Gerçeklerden kaçmayın.