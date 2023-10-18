Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Ekim Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sosyal çevrenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz ve gelecek planları yapabileceğiniz bir gün. Özel hayatınızla alakalı sizi mutlu edebilecek gelişmelerin olabileceği bir zaman. Cesaret gerektiren konularda adım atabilirsiniz. Abartılardan uzak durun.
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