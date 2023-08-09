Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 10 Ağustos Perşembe Oğlak Burcu Yorum
Oğlak burcu ve yükselen oğlak burcu günlük yorumu:
Çalışma alanınızda veya rutin düzeninde yapmak istediğiniz değişiklikler için biraz daha zaman var sevgili oğlaklar. Sağlam adımlarla ilerlemek daha sonra yaşayacağınız hayal kırıklıklarının da önüne geçecektir. Beklenmedik sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Hiçbir konuda acele etmeyin.
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