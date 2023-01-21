Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi ve yükselen teraziler:
İlişkiler ve yeni başlangıçlar açısından harika bir gün sevgili teraziler. Zihinsel olarak uyumu yakalayabileceğiniz kişilerle tanışabilir, ilişkilerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Dış görünüşünüzle alakalı marjinal değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Beklediğiniz güzel haberler bugün gelebilir. Şanslı bir gündesiniz.
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