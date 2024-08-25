Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Ağustos Pazartesi Yay Burcu Yorumu
Yay burcu ve yükselen yay burcu:
Bir süredir ertelediğiniz konular için gereken adımı bugün atabileceksiniz sevgili yaylar. Beklentileriniz büyük fakat ayaklarınız yere daha sağlam basmalı. Ne kadar dengede kalırsanız o kadar şanslı olacaksınız.
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