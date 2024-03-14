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Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cuma Yengeç Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cuma Yengeç Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 14 Mart 2024 - 16:19

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:

İş hayatınızla alakalı sorunların gündemde olabileceği bir gün sevgili yengeçler. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Aranızın bozuk olduğu kişilerden zarar görebilirsiniz. Biraz iç dünyanıza çekilmek iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınız varsa bu konularda araştırmalar yaparak kendinizi yenileyebilirsiniz.


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