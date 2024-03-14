Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 15 Mart Cuma Yengeç Burcu Yorumu
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ BURCU GÜNLÜK YORUMU:
İş hayatınızla alakalı sorunların gündemde olabileceği bir gün sevgili yengeçler. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Aranızın bozuk olduğu kişilerden zarar görebilirsiniz. Biraz iç dünyanıza çekilmek iyi gelecektir. Sağlık sorunlarınız varsa bu konularda araştırmalar yaparak kendinizi yenileyebilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- 'Arkamda oturuyordu, anlatsın'
- Eylem Tok ve oğlu New York'ta görüntülendi!
- İstanbul’da son durum ne?
- Bir hanede 2 bin 99 seçmen!
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- Çocukluk ve gençlik...
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- Türk Yıldızları’nın eğitim uçağı düştü!
- 'Murat Kurum'un yüzüne söyledim...'