Ekşi maya ile yapılan ekmeklerin faydaları nelerdir?

Yayınlanma: 16.10.2023 - 07:20

Güncelleme: 16.10.2023 - 07:20

Puratos Türkiye, 16 Ekim Dünya Ekmek Günü’nde ekşi mayalı ekmeğin faydalarına dikkat çekiyor. Dünya ekşi maya geleneğinin mirasçısı olarak bilinen Puratos hayata geçirdiği dünyanın ilk ve tek Ekşi Maya Kütüphanesi’nde 30 farklı ülkeden 145 ekşi maya yer alıyor.



World of Statistics'in yaptığı araştırmaya göre Türkiye, Sırbistan ve Bulgaristan dünyada en fazla ekmek tüketen ülkeler arasında ilk 3 sırada yer alıyor. Türkiye’de kişi başına yıllık ekmek tüketimi 110 kiloya kadar ulaşıyor. Ancak bir o kadar ekmek de israf ediliyor. UNEP (The United Nations Environment Programme-Birleşmiş Milletler Çevre Programı) 2021 raporuna göre Türkiye'de, günlük 4,9 milyon ekmek israf ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 verilerine göre ise Türkiye'de, her yıl bir buçuk milyarın üzerinde ekmek çöpe gidiyor. Puratos, ekşi maya ile yapılan ekmeklerin raf ömrünün uzun olduğunu hatırlatarak, ekşi mayanın ekmek israfını önlemekteki rolünün de altını çiziyor.

EKŞİ MAYALI EKMEĞİN FAYDALARI…

Dünya ekşi maya geleneğinin mirasçısı olarak bilinen Puratos, tarihi M.Ö. 3000 yıllarındaki antik Mısır uygarlığına kadar uzanan ekşi mayalı ekmeğin bugün yeniden eski değerini bulması için çaba gösteriyor. Ekşi mayanın, faydalarını şöyle sıralıyor:

EKŞİ MAYALI EKMEK BESLEYİCİDİR

Ekşi mayalı ekmek, ek besleyici faydaları olan laktik bakteri ve maya karışımı ile fermente edilir, bu nedenle ekşi maya üretiminde kullanılan tahıldan daha besleyicidir.

EKŞİ MAYALI EKMEK DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSE SAHİPTİR

Ekşi mayalı ekmek normal ekmeğe göre daha düşük bir glisemik indekse sahiptir. Daha uzun süre tokluk hissi vererek öğün aralarında atıştırmayı önler.

EKŞİ MAYALI EKMEK VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞIDIR

Ekşi mayalı ekmekte bulunan vitamin ve mineraller vücut tarafından daha kolay emilir ve vücut bunları daha iyi bir şekilde kullanabilir.

EKŞİ MAYALI EKMEK MİKROBİYOTA DOSTUDUR

Ekşi mayada bulunan mikroorganizmalar, bağırsak florasını (veya mikrobiyotayı) olumlu yönde etkiler ve böylece sindirimde bazı ek faydalar sağlar.



Puratos, dünyanın dört bir yanındaki geleneksel ekşi mayaların biyo çeşitliliğini korumak, bu ekşi mayaların gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla 2013 yılında Belçika St. Vith’de Puratos tarafından dünyanın ilk ve tek Ekşi Maya Kütüphanesi’ni hayata geçirdi. Bugün Ekşi Maya Kütüphanesi’nde 30 farklı ülkeden 145 ekşi maya yer alıyor. Bu ekşi mayalar kütüphanedeki buzdolaplarında tutulup yapıldığı orijinal unla her iki ayda bir beslenerek devamlılığı sağlanıyor.