Finali Portekiz'e kaptıran TFF, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa sözü aldı
Bu sezon İstanbul'da oynanması planlanan finali Portekiz'e kaptıran TFF'nin, UEFA'dan 2023 için söz aldığı öğrenildi.
UEFA'nın 2021 Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul'dan Portekiz'in Porto kentine alma kararının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile UEFA arasında yapılan görüşmelerde İstanbul'un 2023'te oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapması kararına varıldığı öğrenildi.
Ayrıca bu yıl ağustos ayında oynanacak UEFA Süper Kupa'ya da İstanbul'un ev sahipliği yapma kararının alınması yönünde mutabakata varıldığı aktarıldı.
İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak. Bu kararların, UEFA Yönetim Kurulu'nun gerçekleştireceği ilk toplantı sonrasında kamuoyuna duyurulması bekleniyor.
"KUZU KUZU OYNAYACAKLAR" DEMİŞTİ
TFF Başkanı Nihat Özdemir, İngilizlerin finali İstanbul'da oynanamak istemediği haberlerine "Kuzu kuzu gelip oynayacaklar" diyerek cevap vermişti.
UEFA dün Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan alınıp Portekiz'e verildiğini açıkladı. TFF sessizliğini koruyor.
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