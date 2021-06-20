38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası sona erdi
İstanbul'da grekoromen stilde düzenlenen turnuvada Türkiye şampiyon oldu.
İstanbul'da düzenlenen 38. Uluslararası Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Grekoromen Güreş Turnuvası'nda genel klasmanda Türkiye zirvede yer aldı.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği turnuva sona erdi.
Pullman Otel'de gerçekleştirilen organizasyonda bugün 60 kiloda İBBSK'dan Kerem Kamal, 77 kiloda Furkan Bayrak, 130 kiloda Osman Yıldırım altın, 67 kiloda Ensar Karabacak bronz madalya kazandı.
Turnuvada dün 63 kiloda Mehmet Çeker gümüş, Mustafa Sefa Yıldırım bronz, 72 kiloda Murat Dağ gümüş, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, Salih Aydın bronz, 97 kiloda Abdulkadir Çebi bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Böylece Türkiye 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 10 madalya elde etti. Türkiye Grekoromen Güreş Milli Takımı, topladığı 192 puanla takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı 177 puanla Rusya ikinci, 132 puanla İran üçüncü sırada tamamladı.
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