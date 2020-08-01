5 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı!

Fransa'nın Ligue 1 ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

AA
01 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:40
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Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yarın Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.


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