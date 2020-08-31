A Milli Takım’a Portekizli hakem

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:10

UEFA Uluslar Ligi’nde, 3 Eylül Perşembe günü Sivas’ta oynanacak Türkiye-Macaristan maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup maçında 3 Eylül Perşembe günü saat 21.45’te Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda Macaristan ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadele Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Artur Dias düdük çalacak. Dias’ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak.



