A Millî Takım'dan Hollanda'ya sürpriz 11

06 Eylül 2021 Pazartesi, 07:00

Türkiye A Millî Futbol Takımı 7 Eylül Salı günü deplasmanda Hollanda ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup eleme maçının hazırlıklarına başladı.

Amsterdam'daki SV Rap kulübünün tesislerindeki antrenman yürüyüş ile başladı. Çalışma takım halinde yapılan koşu ve yenileme çalışması ile sona erdi. Kampa katılan Ozan Tufan da antrenmanda yer aldı.

Millî takım antrenmanını TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem ve A Millî Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş da izledi. Şenol Güneş, Karadağ ve Cebelitarık maçlarındaki 11'lerin dışında değişik bir takımla Hollanda maçına çıkacağının sinyallerini verdi.

A Millî Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Johan Cruijff Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. Hollanda maçı öncesindeki son çalışma ise, 21.00'de bu statta gerçekleştirilecek.



