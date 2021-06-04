A Milli Takım'ın EURO 2020 hazırlıkları sürüyor
Moldova'ya karşı oynadığı maçla hazırlık maçlarını tamamlayan A Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası çalışmalarına Almanya'da devam ediyor.
Harsewinkel kentinin Marienfeld kasabasında bulunan Hotel Klosterpforte'de konaklayan Ay Yıldızlılar, antrenmanı da buradaki sahada yaptı.
Moldova maçında oynayan oyuncular yenilenme idmanı yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinden sonra istasyon ve top kazanma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Milliler, EURO 2020 çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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