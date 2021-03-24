Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi
Nazım ve İrfan'ın sakatlıkları üzerine Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için kampta olan ay-yıldızlıların aday kadrosuna katıldığı belirtildi.
Nazım ve İrfan sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
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