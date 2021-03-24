24 Mart 2021 Çarşamba, 15:30

İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Abdülkerim Bardakcı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için kampta olan ay-yıldızlıların aday kadrosuna katıldığı belirtildi.

Nazım ve İrfan sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.