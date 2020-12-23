Abdullah Avcı ve futbolcular, Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti
Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ve bazı futbolcular, dün hayatını kaybeden kulübün efsane isimlerinden Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.
Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı ve bazı futbolcular, dün hayatını kaybeden kulübün efsane isimlerinden Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti.
Bordo mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile altyapıdan yetişen futbolcular Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Safa Kınalı, Arda Akbulut, Kerem Baykuş, Faruk Can Genç, Ahmet Can Kaplan ve Süleyman Cebeci, dün hayatını kaybeden kulübün efsanelerinden Özkan Sümer’in mezarını ziyaret etti. Hatayspor ile oynanan müsabakadan dolayı cenaze törenine katılamayan Abdullah Avcı ve futbolcular, merhum Özkan Sümer için dua okuyarak rahmet diledi.
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