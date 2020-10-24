Ajax’tan tarihi fark

VVV-Venlo - Ajax: 0 - 13

DHA
24 Ekim 2020 Cumartesi, 20:00
Ajax’tan tarihi fark
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VVV-Venlo - Ajax: 0 - 13

Hollanda Eredivisie’nin 6’ncı haftasında Ajax deplasmanda VVV-Venlo’yu 13-0 mağlup etti.
Hollanda Ligi’nin 6’ncı haftasında Venlo sahasında Ajax’ı ağırladı. Konuk ekip, karşılaşmadan 13-0 galibiyetle ayrılarak, tarihi bir farka imza attı. Ajax’a galibiyeti getiren golleri Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Bilind ve Lisandro Martinez kaydetti.
Bu skorla puanını 15’e çıkartan Ajax, maç fazlasıyla liderliğe oturdu.


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