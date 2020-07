Ali Koç: ‘Fenerbahce şike yapmaz’

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

‘Futbolda sözde şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 4’ü tutuklu 107 sanıklı Fenerbahçe Kumpas Davası’nda 15’inci celsenin 3’üncü duruşması dün Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde yapıldı. 1 Temmuz’da başlayan 15’inci celsenin 3. gününde Başkan Ali Koç müşteki sıfatıyla mahkemede ifade verdi. Koç, “Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir. Şike yapmamıştır, asla da yapmaz” dedi. 3 Temmuz’un, illegal bir örgütün Fenerbahçe’yi ve futbol camiasını ele geçirmek için gerçekleştirdiği hukuksuz operasyon olarak nitelendiren Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

‘PARALEL DEVLET’

2007’de başlayan, yargıya sızmış FETÖ Terör Örgütü’nün üyeleri aracılığıyla yapılan bu saldırılar 2011 yılına kadar çeşitli davalar aracılığıyla yoğun bir baskı ile devam etmiştir. Askeri, siyasi, akademik, kamu ve özel sektör ayırt etmeksizin toplumun tüm kesimlerinde karşıt gördükleri, kendilerine biat etmeyen kişi ve kurumları, kendilerine has kumpas yöntemleri ile tasfiyeye başlayan Paralel Devlet Yapılanması, tüm hedef ve emellerini gerçekleştirebilmek adına o dönemde sorunsuz bir şekilde mesafe kat etmiştir. Aynı FETÖ yapılanması, kendi gizli ajandası doğrultusunda 2011 yılında bu kez Türk futboluna el atmıştır. Diğer kumpaslardan farklı olarak Şike Kumpası, milyonları peşinde sürükleyen ve milyarlarca Avro’luk ekonomisi olan futbolu hedef almış; bunu da Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan Fenerbahçe üzerinden yapmaya çalışmıştır.

‘HADLERİNİ AŞTILAR’

Bakınız sürecin daha hemen başında henüz ifadeler dahi alınmadan, dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, haddini ve yetkisini aşarak, gözaltıların olduğu gün “19 maçta şike ve teşvik primi tespit ettik” şeklinde bir açıklama yapmıştır. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım henüz ifade dahi vermeden, hastane kontrollerinde ev adresi olarak, sanki tutuklu yargılanmasına karar verilmiş gibi, Metris Cezaevi yazılmıştır.

‘TFF PARÇASI OLDU’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA nezdinde uğradığımız haksız tavırlar da senaryonun kusursuz birer parçası olarak tarihteki yerini almıştır. Dönemin TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri de Fenerbahçemize karşı yapılan bu operasyonların kimi bilerek kimi de bilmeyerek parçası olmuşlardır. Kulübümüz Şike Kumpası sürecinde sadece o yıl için yaklaşık olarak 54 milyon Avro zarara uğradı.

‘KUMPASA KARŞI DİK DURDUK’

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin değeri kumpasla 756 milyon Avro’dan 361 milyon Avro’ya düşmüştür. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe ile şike kelimesi kumpas ile yan yana getirilerek Fenerbahçe’nin tertemiz tarihine ve marka değerine zarar verilmiştir.

Fenerbahçe camiası tek başına 3 Temmuz kumpasına karşı dik durmuş, Başkanımız Aziz Yıldırım, Fetullahçı Terör Örgütü Fenerbahçe’yi tarumar etmek için tüm gücüyle saldırırken daha ilk günden tarihe geçen sözlerini söylemiştir. “Ne şikesi memleket elden gidiyor” diyerek bu örgütün asıl amacını resmen ifşa etmiştir.

O gün Başkanımızın uyarısını, Fenerbahçe’nin haykırışını dikkate almayanlar, rüzgara göre hareket edenler, daha sonra haklı olduğumuzu kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu kumpas, ülkemizin hukuk, adalet, polis teşkilatı, medya başta olmak üzere tüm damarlarına sızmış FETÖ tarafından devletin imkanları kullanılarak organize edilmiş ve hayata geçirilmiştir. Gelinen aşamada hem verilen beraat kararları hem huzurdaki bu davanın açılmış olması hem de geçtiğimiz aylarda açıklanan Ergenekon Davası’nın gerekçeli kararı, haklılığımızı gözler önüne sermiştir.

Asılsız “şike” iddialarıyla Fenerbahçemize sürülen kara lekenin temizlenebilmesini teminen, kurulan hain kumpasın, mahkemenizce verilecek karar yoluyla tarihe tescilini saygılarımla talep ederim. Fenerbahçe tertemiz bir tarihe sahiptir! Şike yapmamıştır, asla da yapmaz.

‘SALDIRDILAR, İFTİRA ATTILAR’

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz 2011 sürecinin yıl dönümünde saatler 00.00’ı gösterdiğinde sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Sürece atıfta bulunanan Sarı-Lacivertli ekip paylaşıma “Saldırdılar, iftira attılar, kumpas kurdular... Fenerbahçe düşmanları her zaman olduğu gibi #SarıLacivertDuvar’a çarptılar!’” notunu düştü. İşte o paylaşım: “ FETÖ’nün 3 Temmuz 2011’de Fenerbahçemize kurduğu hain kumpasın üzerinden tam 9 sene geçti. Bu 9 senede terör örgütü, Fenerbahçemize leke sürmek, 2010-11 sezonu Türkiye Şampiyonluğu kupamızı bizden çalmak için türlü hileler yaptı ancak her seferinde, her denemesinde karşısında dimdik duran Fenerbahçe camiasını buldu. Yıllar içinde 3 Temmuz’un Fenerbahçemize karşı kurulan aşağılık bir kumpas olduğu tüm çıplaklığıyla her kesim tarafından görüldü. Gecikmiş adaletin kulübümüze verdiği maddi ve manevi zararları hatırlatıyor, adaleti daha fazla geciktirmenin kimseye bir şey kazandırmayacağını; sadece sorumluluğu olanların vebalini artıracağını vurguluyoruz!”

‘DESTANSI MÜCADELE’

Fenerbahçe’de kaptan Emre Belözoğlu, 3 Temmuz 2011 süreci hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Camiamız, 3 Temmuz sürecinde destansı bir mücadele göstermiştir. 2010-11 yılında haklı şampiyonluğumuzu yaşadığımız o süreçte takımımızın bu sıkıntılı sürece itiliş döneminde bende bu şerefe nail olan ender sporculardan biriydim. Bizim ayakta durmamızın en büyük sebeplerinden birisi bu camianın büyüklüğü, bu taraftarın dimdik durmasıydı. Bizi bütün camlardan farklı kılan en büyük değerimiz bu. Çok zor bir süreçti ama Fenerbahçe bu süreçten dimdik ayrıldı, herkese örnek olarak ayrıldı. Kazanacağımıza inandığımız dava devam ediyor” ifadelerini kullandı.