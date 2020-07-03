Ali Koç, Silivri’de

03 Temmuz 2020 Cuma, 11:10

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, müşteki sıfatıyla Silivri’ye geldi.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen Fetullah Gülen Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) ‘Futbolda sözde şike’ soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan 4’ü tutuklu 107 sanıklı Fenerbahçe Kumpas Davası’nda 15’inci celsenin 3’üncü duruşması Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi’nde başladı. 1 Temmuz’da başlayan 15’inci celsenin 3’üncü gününde Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinden, Semih Özsoy, Burak Kızılhan, Fethi Pekin, Sertaç Komsuoğlu, Selahattin Baki, Kemal Danabaş, Turhan Şahin, Sevil Zeynep Becan, Ömer Okan, Simla Türker Beyazıt, İlker Dinçay, Avukat Naim Karakaya Silivri’ye geldi. Başkan Ali Koç, müşteki sıfatıyla mahkemede ifade verecek.

Öte yandan Başkan Ali Koç, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ne geldiğinde Fenerbahçe formalı minik taraftarlar salon önünde destek verdiler.