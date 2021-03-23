Altay Bayındır İngiltere yolcusu
Altay Bayındır'ın eski teknik direktörü Mustafa Kaplan genç kaleci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Bu sezon sergilediği performansla büyük bir çıkış yakalayan Altay Bayındır'ı, Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği ortaya çıktı.
22 yaşındaki kaleciyi, Ankaragücü'ndeyken ilk kez oynatan teknik direktör Mustafa Kaplan, Altay'ın önemli kulüpler tarafından takip edildiğini vurguladı.
MUSTAFA KAPLAN NE SÖYLEDİ?
Akşam gazetesine röportaj veren tecrübeli teknik direktör, genç kaleciyi ilk olarak oynattığı dönemi anlattı:
"Ankaragücü'ne geldiğim dönem takım çok sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Yardımcım Erhan Namlı'ya 'Ben kalede Altay'ı oynatacağım. Düşersek Altay ile düşelim.' dedim. Altay'ı oynattığım için eleştiriler alıyordum.
Galatasaray'dan 6 gol yediği maçın ardından Altay'ı yanıma çağırdım. 'Bir daha 6 gol yiyebilirsin. Sana güveniyorum.' dedim. Bu güvenin karşılığını verdi. Ben bu maçtan sonra Altay'ı oynatmasam belki şimdi çok başka şeyler konuşabilirdik.
"ALTAY'I İSPANYA VE İNGİLTERE'DEN TAKİP EDİYORLAR"
Mustafa Kaplan, Altay'ın önemli kulüplerin yakın markajı altında olduğunu şu sözlerle anlattı:
"O dönem Kayseri deplasmanında bir maçımız vardı. Belçika'dan Anderlecht ve Standard Liege'in scout ekipleri Altay'ı izlemeye geldi. O dönemde Alman ekipleri de takip ediyordu.
Ankaragücü forması giyerken bile Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'nin istediği dönem Beşiktaş ve Başakşehir de Altay'ı istedi.
Şu anda Altay'ı İspanya ve İngiltere'den takımların yakından takip ettiğini biliyorum. Önü çok açık bir kaleci. Avrupa'da çok iyi bir takımda oynayacak."
ALTAY BAYINDIR'IN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe forması ile 29 maça çıkan genç file bekçisi, kalesinde 28 gol gördü. Altay, 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
Birçok maçta, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakra tutan Altay'ın sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.
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