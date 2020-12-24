Altay'ın rakibi Ümraniyespor

TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kazanarak çıkış yakalayan Altay yarın evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2020 Perşembe, 13:38
Altay'ın rakibi Ümraniyespor
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 16'ncı haftanın açılış mücadelesinde Yasin Kol düdük çalacak.

Siyah beyazlılarda sakatlığı bulunan Harun forma giyemeyecek. Ligde 26 puanla 6'ncı sırada yer alan Altay, 17 puanı bulunan 12'nci sıradaki Ümraniyespor'u yenerek bu sezon ilk kez 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Altay'ın sahaya Cihan, Tolga, Berkay, Lokman, Özgür, Yılmaz, Thiam, Kappel, Regattin, Erhan, Paixao ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.


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