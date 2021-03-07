Altuğ Çelikbilek'ten Rusya'da ikincilik

07 Mart 2021 Pazar, 23:55

Kariyerinin ilk ATP Challenger finaline Rusya'da uzanan Altuğ Çelikbilek, 123 dakikalık final mücadelesini 6-4, 3-6, 6-4 ile üç sette kaybederek turnuvayı ikincilikle tamamladı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde sert zeminde düzenlenen ATP Challenger turnuvası Grand Palace Championship'te sırasıyla; Khumoyun Sultanov, Alexey Vatutin, Jesper De Jong ve Artem Dubrivnyy'i mağlup eden Altuğ Çelikbilek finalde Zizou Bergs ile karşılaştı.

Belçikalı raket Bergs karşısında Çelikbilek ilk seti 1-5 geriden 5-4'e getirse de set 6-4 Bergs'in üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci sette etkili oyunu ile rakibi karşısında üstünlük kuran Altuğ Çelikbilek, 6-3 ile seti kazanarak maçı final setine taşıdı.

Her iki oyuncunun da servislerine tutunduğu final seti büyük bir mücadeleye sahne oldu. Çelikbilek beşinci oyunda 3 kez servis kırma şansını değerlendiremezken skor 4-4'teyken bir kez daha bu fırsatı kaçırdı. 5-4 geriye düşen Altuğ Çelikbilek, kendi servisinde maça tutunmaya çalıştı, set 6-4 Bergs'in üstünlüğü ile tamamlandı.

Geçen hafta açıklanan sıralamada kariyerinde 286 ile en yüksek sıralamaya ulaşan Çelikbilek yeni açıklanacak sıralama ile kariyerinin en iyisini geliştirmeye devam edecek. Temsilcilerimiz Altuğ Çelikbilek ve Cem İlkel gelecek hafta tekrar Grand Palace Championship'in ikinci turnuvasında mücadele edecek.