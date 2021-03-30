Anadolu Efes, Euroleague’de Play-Off’lara katılmayı garantiledi

Madrid önünde maçı 108-83 kazanan Anadolu Efes, 21'inci galibiyetini alırken Play-Off'lara katılmayı garantiledi.

DHA
30 Mart 2021 Salı, 23:10
Anadolu Efes, Euroleague’de Play-Off’lara katılmayı garantiledi
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THY Euroleague'in 32'nci haftasında Anadolu Efes, Real Madrid'i İspanya'da 108-83 mağlup etti.
İspanya'nın başkenti Madrid'deki Wizink Center'da oynanan karşılaşmanın ilk periyotu 20-20 eşitlikle sona ererken, mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 42-41 üstün tamamlandı. Çekişmeli geçen maçı 108-83 kazanan Anadolu Efes, 21'inci galibiyetini alırken Play-Off'lara katılmayı garantiledi.

 


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