Ankaragücü'nde 2 futbolcu, bir personel koronavirüs

MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu, bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

AA
26 Ekim 2020 Pazartesi, 23:16
Ankaragücü'nde 2 futbolcu, bir personel koronavirüs
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 MKE Ankaragücü'nde 2 futbolcu ile bir personelin daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Görülen lüzum üzerine yapılan koronavirüs testi sonucunda iki futbolcumuz ve bir personelimizin daha Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız ve personelimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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