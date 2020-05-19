Arda’dan 19 Mayıs gafıyla ilgili açıklama geldi

Milli futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını 23 Nisan Ulusal Egimenlik ve Çocuk Bayramı ile karıştırınca gündem yaratmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arda Turan: "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali.. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar" ifadelerini kullandı.