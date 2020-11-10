Arsenal'den 22 yılın en kötü hücum performansı

10 Kasım 2020 Salı, 13:19

Arsenal'in hücumdaki problemleri sona ermiyor.

Ligin 8. haftasında Aston Villa'ya kendi evinde 3-0 kaybeden Mikel Arteta'nın ekibi son dört maçtaki üçüncü mağlubiyetini alırken bir kez daha rakip kale önünde zorlandı.Ligde şu ana dek dokuz gol atabilen Arsenal, 1998-99 sezonundan bu yana ilk sekiz haftalar itibarıyla en az gol attığı sezonu yaşadı.