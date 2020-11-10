Arsenal'den 22 yılın en kötü hücum performansı
Aston Villa'ya Emirates Stadı'nda gol atamadan kaybeden Arsenal, rakip kale önünde zorlanmayı sürdürüyor.
Arsenal'in hücumdaki problemleri sona ermiyor.
Ligin 8. haftasında Aston Villa'ya kendi evinde 3-0 kaybeden Mikel Arteta'nın ekibi son dört maçtaki üçüncü mağlubiyetini alırken bir kez daha rakip kale önünde zorlandı.Ligde şu ana dek dokuz gol atabilen Arsenal, 1998-99 sezonundan bu yana ilk sekiz haftalar itibarıyla en az gol attığı sezonu yaşadı.
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